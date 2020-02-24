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Kabızlık için en iyi çözüm su!

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kabızlık için çözüm arayanlara önerilerde bulunan Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Muzaffer Ertürk, kabızlığın önlenmesi için en büyük yardımcının su olduğunu söyledi. İşte kabızlık sorununa en kolay çözüm...

Kabızlık için en iyi çözüm su!

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Muzaffer Ertürk, kabızlık hastalığı hakkında bilgi verdi. Kabızlığın dışkılama sayısının haftada 2 defadan daha az olmasıyla oluştuğunu belirten Doktor Ertürk, kabızlığın önlenmesi için özellikle kuru incir, kuru kayısı ve bol su tüketilmesi gerektiğini kaydederek, “Kabızlık, insanın dışkılama sayısının haftada 2 defadan daha az olmasıyla orantılı bir durumdur” dedi.

Haftada 2 defa yapılan dışkılamanın normal kabul edildiği aktaran Ertürk, “Normal bir insanda ortalama olarak günde 2 defayla haftada 2 defa normal kabul ederiz. Yani bir günde 2 defa dışkılamayı ya da haftada 2 defa dışkılamayı ortalama 3 günde bir olur, dışkılamayı normal standartlarda kabul ediyoruz. Eğer 3 günde 1’in fazlasında dışkılama sayısı varsa kabızlık olarak kabul ederiz, ancak hastaların birçoğu günde 1 defa tuvalete gittiği halde kabızlıktan bahseder. Bu aslında kabızlık değil tenesmus yani zor tuvalet yapmaktır. Zor tuvalet yapmak kabızlıkla orantılı bir durum değildir. Oradaki en büyük etken, İrritable Bağırsak Sendromu dediğimiz rektumun kasılmasıyla sancılı ve zor tuvalet yapmayla ilintili bir durumdur. Kabızlık genellikle yaşlı insanlarda ve gebelerde görülür. Buradaki asıl sebep, gebelerde rahimin bebekten dolayı büyümesiyle bağırsaklara basınç yapması etken bir madde olabiliyor. Yaşlılıkta bağırsak atonisi arttığı için kabızlık meydana gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bazı ilaçların uzun süre kullanılmasıyla kabızlık şikayetlerinin arttığını bildiren Ertürk, “Bazı ilaçlar, antidepresanlar, tiroit bezi hastalıkları gibi hastalıklar kabızlığa neden olabiliyor. Kabızlıktaki en büyük sebep, kabızlığa neden olabilecek, bir hastalık var mı? Altında yatan bir hastalık var mı? Buna bakmak lazım. Örneğin kanser bir kabızlık sebebi olabilir, tiroit bir kabızlık sebebi olabilir. Yaşlılık atoniden dolayı olabilir. Bunun için en kolay yöntemlerden birisi kolonoskopidir. Kolonoskopiyle yeterli bağırsak temizliği yaptıktan sonra hastanın bağırsağına girilir. Bu uygulama anesteziyle yapılır. Bağırsaktaki kabızlığın nedenlerinin ülser veya diğer kolitik durumlar, kanser veya poliplerin olup olmadığına bakılır. Eğer bunun gibi sorunlar yoksa kan kaybına neden olacak patolojik durumlar gözlenmemişse, kabızlığa neden olacak tiroit hastalıkları, kalsiyum gibi bir problem yoksa bağırsak için çalıştırıcı laksatifler kullanılabilir. Hastaların bağırsağını çalıştırıcı gıdalarla incir, kuru kayısı, kepekli ekmek ile beslenmesi önerilir. Bunların yanında bol bol su içmesi, spor yapması özellikle yürüyüş yapması, bağırsak hareketlerini sağlaması için batın için egzersizleri yapması çok faydalı olabilir. Yine kabızlıkta birtakım ilaçları uzun süre kullanmak özellikle kabızlığı gidermek için kullandığımız ilaçların 3 ay süreden daha fazla kullanılması ters olarak bağırsak felcine neden olarak, kabızlığı daha da arttırır. Bu nedenle kabızlık için kullanılan ilaçları çok fazla önermeyiz” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kabızlık sağlık

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