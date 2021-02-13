Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa ne iyi gelir? Bu besinlere dikkat!

Hemen hemen herkes yaşamının en az bir döneminde kabızlık şikayetiyle karşı karşıya kalabiliyor. Rahatsızlığın şiddetli ve uzun süreli olduğu durumlarda vakit kaybetmeden bir hekime başvurulması gerekirken kısa süreli ve basit şikayetlerde ise insanlar tarafından kabızlık için ne iyi gelir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu doğrultuda doğru besinleri tüketmeye dikkat ediliyor.
Doktor kontrolünde yapılacak olan ilaçlı tedavinin yanı sıra bazı besinlerin kabızlık şikayetini geçirebildiği biliniyor. Özellikle bazı durumlarda insanlar tarafından kabızlığı en çabuk ne geçirir sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, kabızlığı yani konsipasyonu önleyen besinler ile ilgili bilgiler verdi.
Dilimlenmiş taze meyveler yoğurda, kahvaltılık gevreğe veya peynire eklenebiliyor. Fıstık ezmeli bir dilim ekmek tüketilirken üzerine reçel koymak yerine, taze meyve konulabiliyor. Aynı zamanda taze sebze ve meyvelerin her gün kullanılması öneriliyor. Patates cipsi, kızarmış patates yerine haşlanmış brokoli, karnabahar, havuç, yeşil biber; yoğurt veya peynir sosuyla tüketilebiliyor. Patates tüketirken kabuğuyla beraber yenebilenleri tercih etmekte de yarar var. Mümkünse sebze ve meyveleri kabuklarıyla tüketmeye çalışmak gerekiyor.
Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, kepekli ve çavdarlı ekmekleri tercih edilebiliyor. Tuzlu kraker ve atıştırmalık krakerler yerine tam tahıllı olanları tercih edilebiliyor. Benzer şekilde beyaz un yerine kepekli veya tam buğday unu kullanılması tavsiye ediliyor. Kahvaltıda da işlenmiş, şekerli gevrekler yerine kepekli, tam tahıllı olanları tercih edilebiliyor.
Yemeklerde daha fazla fasulye, mercimek vb. gıdaların kullanılması gerekiyor. Mercimek, ezogelin gibi kurubaklagil çorbaları, kahverengi pirinç, kepekli makarna, fasulye vb. besinler önerilebiliyor. Salatalara veya güveçlere evde pişirilmiş fasulye veya hazır satılan katkısız haşlanmış fasulyelerden ilave edilebiliyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, haftada en azından bir gün kurubaklagil tüketilmesine özen gösterilmesini öneriyor.
Ekmeklere, kurabiyelere, herhangi bir yemeğin üstüne ve güveçlere ay çekirdeği, susam veya buğday tohumu kullanabiliyor. Köfte yaparken bayat ekmek kırıntıları yerine yulaf ezmesi tercih edilebiliyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, lif oranı yüksek ara öğünler yapmaya çalışılması gerektiğini belirtiyor. Buna göre bir bardak yoğurdun üstüne tam tahıllı gevrek, keten tohumu ve meyve dilimleri ekleyerek tüketebiliyor.
Aynı zamanda etiketlerin okumaya çalışılmasında da yarar var. Bir yiyeceğin lif kaynağı olduğu yazıyorsa en azından 2 g lif içermesi bekleniyor. Yüksek lif içerenlerde en az 4-5 g, çok yüksek lif içerenlerde en az 6 g olması gerekiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum