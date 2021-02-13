Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa ne iyi gelir? Bu besinlere dikkat!

Hemen hemen herkes yaşamının en az bir döneminde kabızlık şikayetiyle karşı karşıya kalabiliyor. Rahatsızlığın şiddetli ve uzun süreli olduğu durumlarda vakit kaybetmeden bir hekime başvurulması gerekirken kısa süreli ve basit şikayetlerde ise insanlar tarafından kabızlık için ne iyi gelir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu doğrultuda doğru besinleri tüketmeye dikkat ediliyor.

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Doktor kontrolünde yapılacak olan ilaçlı tedavinin yanı sıra bazı besinlerin kabızlık şikayetini geçirebildiği biliniyor. Özellikle bazı durumlarda insanlar tarafından kabızlığı en çabuk ne geçirir sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, kabızlığı yani konsipasyonu önleyen besinler ile ilgili bilgiler verdi.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

TAZE MEYVE VE SEBZE

Dilimlenmiş taze meyveler yoğurda, kahvaltılık gevreğe veya peynire eklenebiliyor. Fıstık ezmeli bir dilim ekmek tüketilirken üzerine reçel koymak yerine, taze meyve konulabiliyor. Aynı zamanda taze sebze ve meyvelerin her gün kullanılması öneriliyor. Patates cipsi, kızarmış patates yerine haşlanmış brokoli, karnabahar, havuç, yeşil biber; yoğurt veya peynir sosuyla tüketilebiliyor. Patates tüketirken kabuğuyla beraber yenebilenleri tercih etmekte de yarar var. Mümkünse sebze ve meyveleri kabuklarıyla tüketmeye çalışmak gerekiyor.