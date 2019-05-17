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Kabızlık nedeniyle ilaç tedavisi gören 11 aylık Kumsal bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta kabızlık şikayetiyle hastaneye götürülen 11 aylık Kumsal Kalafat, ilaç verilerek gönderildiği evinde ikinci günün sabahında hayatını kaybetti.

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ta kabızlık şikayetiyle hastaneye götürülen 11 aylık Kumsal Kalafat, ilaç verilerek gönderildiği evinde ikinci günün sabahında hayatını kaybetti. Hastaneden şikayetçi olan maden işçisi baba Tuncay Kalafat, "İhmal olduğunu düşünüyoruz. Savcıya şikayette bulunduk" dedi. Zonguldak Elvanpazarcık beldesinde yaşayan Semra Kalafat (30) ve Tuncay Kalafat’ın (37), 3 çocuğundan en küçüğü olan Kumsal Kalafat, Çarşamba günü kabızlık nedeniyle ailesi tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne götürüldü. Hastanenin çocuk acilinde muayene edilen Kumsal’ın çekilen ultrasonu sonrası kullandığı ilaçlar değiştirildi. Eczaneden akşam saatlerinde alınan ilacı kullanan Kumsal’da halsizlik belirtileri başladı. Anne Semra Kalafat, saat 04.00 sıralarında altını değiştirdiği bebeğinin sabah 08.00 sıralarında kontrol ettiğinde nefes almadığını fark etti. Baba Tuncay Kalafat, bebeğini kontrol ettikten sonra 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kumsal Kalafat’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla evde inceleme yaptı. Kumsal Kalafat’ın cenazesi Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından baba Tuncay Kalafat’a teslim edildi. Bebeğinin içinde bulunduğu tabutu alan Tuncay Kalafat gözyaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren anne Semra Kalafat’ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kumsal Kalafat, Elvanpazarcık beldesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU Tuncay Kalafat, kızının ölümünde ihmal olduğunu düşündüğünü söyledi. Sorumlulardan şikayetçi olduğunu ifade eden Tuncay Kalafat, Çarşamba günü çocuğunu kontrole götürdüğünde ilaçlarının değiştirildiğini belirterek, şöyle dedi: "Kontrole getirdim kabızlık için. Doktor ultrason istedi. Sonuçları doktora getirdik. Baktı ve temiz dedi ama ilacını değiştireceğini söyledi. Başka bir ilaç verdi. Eczaneye gittik. İlaç oraya da başka bir yerden saat 18.00 gibi geldi. Biz saat 21.00 sıralarında kullandık. Sabaha çocuk halsiz olarak uyandı. Halsizlik yapar dediler. Biz eczaneyi aradık. 'Bu ilaç böyle tedavisini gösterir' dediler. Bir ölçek verdik ilacı onların verdiği talimatına göre. Çocuğun akşam dışkısından kan geldi. Gece oldu. Saat 04.00’te altını değiştirdi annesi. Sabah baktığımızda maalesef kaybettik. Savcıya gerekli ifadeyi verdik. Gerekeni yapacaklarını söyledi."

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