Kabızlık nedenleri nelerdir? Kabızlık için çözüm önerileri nelerdir?

Diyetin önündeki en büyük engellerden olan kabızlık; bağırsak hareketlerinde zorluk, dışkı geçişinin ağrılı olması, dışkının sert ve kuru olması ve tuvalete çıkışın uzun süre olmaması durumu olarak adlandırılıyor. Dışkılama sayısı sağlıklı kişilerde farklılık göstermekle birlikte haftada 3 ile 12 defa dışkılama, uzmanlar tarafından normal olarak kabul ediliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, beslenmenin kabızlığa olan etkisi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu.

KABIZLIK NEDENLERİ NELER?

Kabızlık nedenlerini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Mutlu, “Kabızlık değişik nedenlere bağlı olarak gelişmekle birlikte beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Yetersiz sıvı ve posa alımı, fiziksel hareket azlığı ve yağdan kısıtlı diyet kabızlığın en önemli nedenleri arasındadır. Vücut suyunun yüzde 10 azalması kabızlığa yol açmak için yeterlidir. Bu nedenle sıvı alımı çok büyük önem taşımaktadır. Kabızlığa sebep olan diğer etmenler ise; gebelik, yaşlılık, bazı ilaçlar (antidepresif, antihipertansif, antasidler), metabolik bozukluklar (hipotiroidizm, hiperkalsemi), anüsün, rektumun ve kolonun yapısal ve fonksiyonel bozuklukları, nörojenik anormallikler, psikojenik hastalıklar, demir eksikliği, lavmanın kronik olarak kullanıldığı durumlar olarak sayılabilir” diye konuştu.