Kabızlık sorunu ortadan kalkıyor! Her sabah bunu mutlaka yapın

Kabızlık sorununu sadece siz yaşamıyorsunuz. En sık görülen rahatsızlıkların başında gelen kabızlık hem acı verici hem de rahatsız eden bir süreçtir. Özellikle ev dışında bir yerdeyseniz tuvalete ulaşamadığınız her an daha da acı verici olacaktır.

KABIZLIĞI BİTİREN FORMÜL

Kabızlık sorununu çözmenin çok basit bir yolu var. Bunu denedikten sonra her sabah ilk iş kahve yapmak yerine bunu yapacaksınız. Dışkı çıkarırken zorluk ve ağrı çekmek, seyrek bağırsak hareketleri en sık görülen kabızlık semptomlarındandır. Ancak bu rahatsız edici gastrointestinal semptom, basit bir günlük alışkanlıkla giderilebilir: Sabahları ılık su içmek.

SABAHLARI ILIK SU İÇİN

Sıcak su kabızlığa nasıl yardımcı olabilir? diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Mayo Clinic'e göre, uyandıktan sonra sabah içilen bir bardak su, vücudunuzdaki besinlerin iletilmesine, vücut ısısının düzenlenmesine ve toksinlerin sisteminizden atılmasına yardımcı olur. Suyu kabızlığı gidermeye yardımcı olmak için bu kadar güçlü bir araç yapan şey, sindirim sistemini temizlemeye yardımcı olma yeteneği olan bu ikinci faydadır.

Aç karnına ılık su içmek en heyecan verici sabah ritüeli gibi gelmeyebilir, ancak sadece bir bardak metabolizmanızı başlatmanıza ve bağırsaklarınızı harekete geçirmenize yardımcı olabilir. Sindirim sistemini çalıştırmak için uyandığınızda en az 1 ila 2 bardak su içmek iyi gelecektir. Ancak su tek başına işe yaramaz. Bol miktarda lifli gıda (meyve, sebze, baklagiller, kepekli tahıllar) yemek de sağlıklı bir bağırsağı destekleyecek ve sizi düzenli tutacaktır. Yüksek lifli bir diyette yeterince su içmek önemlidir.



