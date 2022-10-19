Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık nöbetleri yaygındır. Genellikle su ve lif alınımını artırarak veya müshil desteği ile kabızlığı rahatlatabilirsiniz. Ancak kabızlığınız bu tedavilere yanıt vermiyorsa ve haftalarca devam ederse, reçeteli ilaçlar veya fizik tedavi gibi daha yoğun tedavi gerektiren bir kronik kabızlık vakanız olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden bir doktora danışmanız sizin iyiliğinize olacaktır. Kabızlığınıza karın ağrısı, yorgunluk veya dışkıda kan gibi başka semptomlar eşlik ediyorsa derhal tıbbi yardım isteyin. Uzmanlar, bu belirtilerin kolon kanseri gibi daha ciddi sağlık sorunu semptomu olabileceği konusunda uyarıyor.

Kronik kabızlık rahatsız edici ve hayatınız için yıkıcı olabilir, ancak bu durumu tedavi etmenin ve daha iyi hissetmenin yolları vardır.

KRONİK KABIZLIĞIN NEDENİ

Bazı yaşam tarzı seçimleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kabızlığa neden olabilir:

Diyetinizde lif eksikliği

Hareketsiz bir yaşam tarzı

Stres

Yeterince su içmemek

Yaşam tarzınızdaki değişiklikler kabızlığı gidermiyorsa, rahatsızlığınıza katkıda bulunan başka faktörler olabilir.

Bunlar şunları içerebilir:

Opioid ağrı kesici ilaçlar gibi bazı ilaçların kullanımı. Bu ilaçlar gastrointestinal sistemin bazı fonksiyonlarını engelleyebilir ve dışkıyı geçmeyi zorlaştırabilir.

Kolon veya rektumda bir tıkanıklık. Bunun bağırsak tıkanıklığı, kolonun daralması veya kanser gibi birçok nedeni olabilir.

Bağırsak hareketlerini kontrol eden sinirlerde hasar.

Bağırsak hareketine izin vermek için pelvik kasları gevşetememe.

Pelvik kaslarda zayıflık ve koordinasyon eksikliği.

KRONİK KABIZLIK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kronik kabızlık tedavisi, nedene ve tıbbi geçmişinize bağlı olarak değişebilir.

Doktorunuz lif alımınızda bir artış önererek başlayabilir. Lif, kabızlığı önlemenin ve hafifletmenin anahtarıdır çünkü dışkınızı toplamaya ve bağırsaklarınızdan geçişini hızlandırmaya yardımcı olur.

EN İYİ LİF KAYNAKLARI

Lahana ve karalahana gibi yeşillikler

Bulgur ve arpa gibi tam tahıllar

Barbunya, kuru fasulye gibi bakliyatlar

Beslenmenin yanı sıra hareketle de kronik kabızlığın hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz. Egzersiz, bağırsaklarınızdaki kas aktivitesini artırdığı için kabızlığı hafifletebilir ve bu da atıklar arasında hareket etmeye yardımcı olabilir.



