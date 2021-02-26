Kabızlık sorunu yaşıyorsanız eğer bunlara dikkat! Kefir ve yoğurt tüketmeden yatağa girmeyin

Kabızlık, birçok değişik ifadelerle tanımlanır. Dışkılayamamak, dışkılamada gecikmek, sert çıkarmak, kaka yaparken zorlanmak, ağrı, şekil bozukluğu, süresi gibi etkenlerin hepsi kabızlığı ifade eder. Sert, kuru bağırsak hareketlerine sahip olmak veya haftada üç defadan az gitmek olarak tanımlanabilir. Bu etkenlerden birkaçı yılda 2-3 haftayı bulan şikayetler oluyorsa kabızlıktan söz edilebilir.

İrritabl bağırsak sendromunun kabızlık baskın formu ve tek başına kronik kabızlık olmaktadır. Dolayısıyla kabızlığın karın ağrıları, sıkışma, üst üste gitme, yeniden gitme, tam boşaltamama, ağrı, kanama gibi yandaş bulgularının hastaya sorulması gerekir. Bütün bu şikayetler varsa kabızlıktan bahsedilebilir.

Kabızlıkta önemli olan bizim nerede bu şikayetimiz ve nerede yanlışımız olduğudur.

BİRDEN FAZLA NEDEN KABIZLIĞA NEDEN OLABİLİR

Kabızlığı yapan birden fazla çeşit vardır. Yanlış beslenme, sıvı yetersizliği, lif yetersizliğiyle beslenmeye bağlı bir kabızlık olabilir. Fiziksel aktiviteler çok az olabilir. Psikiyatri ilaçları kullanan kişilerde olabilir. En sık görülen şeylerden bir tanesi kaka yapmaktaki bozukluktur. Basıncı yükseltip, bölgeyi tutan iki kası çalıştırmak gerekir. Yeterli basınç sağlanmazsa yeterli boşalmama, engel hissi olabilir. Çok vajinal doğum geçirenler, ileri yaş rahim, idrar torbası sarkmalarında da kabızlık olabilir.