Kabızlık tedavisinde akupunktur yöntemi

Akupunktur, limbik sistemi regüle ederek, kişinin strese karşı daha dayanıklı olmasını sağlamakta ve beraberinde de organ fonksiyonlarının daha düzgün çalışır hale gelmesine neden olmaktadır. Stresi olan herkesin bunu ilk hissettiği yer mide ve bağırsak sistemidir.
Özellikle genç yaşlarda uzun süre hijyenik nedenlerle tuvalete gitmek istemeyen çocuklarda erişkin yaşlarda kabızlık ortaya çıkmaktadır. Burada yapılacak şey gündelik su tüketiminin arttırılması, posalı yiyeceklerin tüketilmesidir. Akupunktur tedavisi de buna katkı sağlar.
15 seans ve haftada 3 gün uygulanan bir tedavi yöntemidir.
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