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Kabızlık tedavisinde akupunktur yöntemi

16.03.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Kronik kabızlık ülkemizde ve özellikle kadınlarda yaygın olarak görülen bir sorundur. İnsan beyninden limbik sistem denilen yapı bütün organ fonksiyonlarını yönettiği gibi, kalın bağırsak fonksiyonlarını da yönetmektedir. Ancak günlük hayatın aşırı stresi sonucunda, bir süre sonra yaygın olarak kabızlık görülmektedir.

Akupunktur, limbik sistemi regüle ederek, kişinin strese karşı daha dayanıklı olmasını sağlamakta ve beraberinde de organ fonksiyonlarının daha düzgün çalışır hale gelmesine neden olmaktadır. Stresi olan herkesin bunu ilk hissettiği yer mide ve bağırsak sistemidir.

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ DOĞRU BESLENMEYİ DESTEKLİYOR

Özellikle genç yaşlarda uzun süre hijyenik nedenlerle tuvalete gitmek istemeyen çocuklarda erişkin yaşlarda kabızlık ortaya çıkmaktadır. Burada yapılacak şey gündelik su tüketiminin arttırılması, posalı yiyeceklerin tüketilmesidir. Akupunktur tedavisi de buna katkı sağlar.

HAFTADA 3 GÜN UYGULANIYOR

15 seans ve haftada 3 gün uygulanan bir tedavi yöntemidir.

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