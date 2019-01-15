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Kablo çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 10:59 | Son Güncelleme

BİLECİK'te, bir kuruma ait enerji ve nakil kablosunu çalmaya çalışan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.  Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde devriye görevi sırasında, ormanlık arazi içerisinden geçen bir kuruma aite enerji ve nakil kablosunu çalmaya çalışan H.O.

Kablo çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- BİLECİK'te, bir kuruma ait enerji ve nakil kablosunu çalmaya çalışan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde devriye görevi sırasında, ormanlık arazi içerisinden geçen bir kuruma aite enerji ve nakil kablosunu çalmaya çalışan H.O. ve Ö.Ç. isimli şüphelileri, kabloları kesmekte kullandıkları çakı, ekmek bıçağı, maket bıçağı ve işçi eldiveni ile birlikte suçüstü yakaladı.
Adliyeye sevk edilen H.O. ve Ö.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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Kablo çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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