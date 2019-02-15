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Kablo firmalarından maskeli hırsızlığa 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, yüzlerindeki kar maskeleriyle girdikleri kablo firmalarından 150 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kablo firmalarından maskeli hırsızlığa 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN- Hüseyin BAYBARS/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, yüzlerindeki kar maskeleriyle girdikleri kablo firmalarından 150 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anlarının iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Tavas, Honaz ve Acıpayam ilçelerindeki 5 kablo firmasından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlık yapan ve yüzlerini kar maskesiyle gizleyen 3 kişiyi tespit etti. Hırsızların iş yerlerindeki büyük makaralara sarılı bakır kabloları yuvarlayarak, götürdükleri kamera kayıtlarında görüldü. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen İsa Aydemir (30), Muhacir Özdemir (34) ve Gökhan Sırma'yı (28) salı günü Tavas'ın Solmaz Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramalarda; hırsızlıkta kullanılan kar maskeleri ve eldivenler, firmalardan çalınan 150 bin lira değerinde bakır kablolar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sorgularının ardından çarşamba günü adliyeye sevk edilen İsa Aydemir, Muhacir Özdemir ve Gökhan Sırma çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kablo firmalarından maskeli hırsızlığa 3 tutuklamaKablo firmalarından maskeli hırsızlığa 3 tutuklamaKablo firmalarından maskeli hırsızlığa 3 tutuklamaKablo firmalarından maskeli hırsızlığa 3 tutuklama

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