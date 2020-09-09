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Kablo hırsızı JASAT’tan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Aksaray’da bakır kabloları kerpetenle keserek çaldıktan sonra kamyonetle kaçan hırsız JASAT’ın operasyonuyla yakalandı.Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Hürriyet Mahallesi Sarıtaş Yaylasında meydana geldi.

Aksaray’da bakır kabloları kerpetenle keserek çaldıktan sonra kamyonetle kaçan hırsız JASAT’ın operasyonuyla yakalandı.
Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Hürriyet Mahallesi Sarıtaş Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işletmenin önünde bulunan kabloların çalınmasıyla ilgili olay yerinde inceleme ve araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede kablo hırsızının bindiği kamyoneti tespit etti. 68 KP 305 plakalı kamyonetin sahibi B.B.’nin (47) Aksaray’ın Gülağaç ilçesi Saratlı Beldesinde ikamet ettiğini tespit eden JASAT ekipleri şahsın ikametine yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda B.B. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada hırsızlık olayında kullanılan kamyonet ve çalınan 50 metrelik bakır kablo ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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