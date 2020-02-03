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Kablo hırsızını kardaki izi ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:49 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde 105 saat kamera görüntüsü inceleyen polis ekipleri, 6 kilometrelik alanda kabloların bıraktığı izi takip ederek hırsızı yakaladı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ocak günü İpekyolu ilçesinde aktif kullanımda bulunan 700 metre uzunluğundaki kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde 105 saat kamera görüntüsü inceleyen polis ekipleri, 6 kilometrelik alanda kabloların bıraktığı izi takip ederek hırsızı yakaladı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ocak günü İpekyolu ilçesinde aktif kullanımda bulunan 700 metre uzunluğundaki kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi. Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince oluşturulan özel ekipler tarafından şüpheli ya da şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; kabloların bulunduğu güzergâhlarda yer alan 7 güvenlik kamerasının olay öncesi ve sonrasına ait 105 saatlik kayıtları incelendi. Hırsızlık olayında demir kesme makasıyla kabloların kesildiği ve kesilen kabloların taşıma esnasında kar üzerinde bıraktığı izler 6 kilometrelik alan içerisinde tarandı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin N.T. isimli şüpheli olduğu tespit edilmesi üzerine 31 Ocak günü ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramada demir kesme makası ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.T. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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