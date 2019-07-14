Kablo hırsızını özel ekip yakaladı

VAN, (DHA)- VAN'da elektrik dağıtım şirketine ait kabloları çalan hırsız, Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekibin yaptığı operasyonla yakalandı. Yaklaşık 400 bin lira değerinde kablo çalan hırsız, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son 6 ayda 4 ayrı bölgeden elektrik dağıtım şirketine ait yaklaşık 400 bin lira değerinde kablo çalan hırsızın yakalanması için Van Emniyet Müdürlüğü özel ekip kurdu. Trafoların bulunduğu güzergahlar üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen özel ekip, hırsızlık olaylarının özellikle saat 03.00 ile 05.00 arasında gerçekleştirildiğini tespit etti. Hırsızlık olaylarında, kabloların inşaat makası kesildiği, daha sonra akıma kapılmamak için ucunun plastik bantla bantlandığı ya da poşet veya bez parçası kullanıldığı belirlendi.

Tüm detayları tek tek inceleyen özel ekip, hırsızlık olayını gerçekleştirenin Metin Balkan, olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Balkan'ın bulunduğu Şerefiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Balkan'ın evinde demir kesme makası, kablo kesme aparatı, bakırı çıkartılmış ve soyulmuş kablo kılıfları, elektrik direklerine tırmanma aparatı, testere, tırmanma ipi, bir miktar uyuşturucu madde ve bu maddeyi kullanmak için kullandığı düzenekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Balkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.