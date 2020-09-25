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Kablo hırsızları adliyede: 4 tutuklu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bin 600 metrelik alüminyum kablonun çalınması olayının şüphelisi 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre Çukurören köyü mevki’inde bir şantiyeden bin 600 metre alüminyum kablonun çalınması olayı ile ilgili olarak Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan çalışmalar esnasında, olay bölgesi ve çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli (2) araç ve bu araçların içerisinde (5) şahıs tespit edildi.Çalışmaların devamında kablo hırsızlığını (S.D.), (H.G.), (Ö.B.), (A.D.) ve (S.E.) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edilerek gözaltına alındılar.

Kablo hırsızları adliyede: 4 tutuklu

Zonguldak’ta bin 600 metrelik alüminyum kablonun çalınması olayının şüphelisi 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Çukurören köyü mevki’inde bir şantiyeden bin 600 metre alüminyum kablonun çalınması olayı ile ilgili olarak Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan çalışmalar esnasında, olay bölgesi ve çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli (2) araç ve bu araçların içerisinde (5) şahıs tespit edildi.
Çalışmaların devamında kablo hırsızlığını (S.D.), (H.G.), (Ö.B.), (A.D.) ve (S.E.) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edilerek gözaltına alındılar. Gözaltı ve Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden (4)’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kahalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kablo hırsızları adliyede: 4 tutuklu

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