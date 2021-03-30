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Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

30.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde fabrikadan kablo hırsızlığı yapan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Filyos beldesinde bir fabrikadan kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan araştırmalar sonucunda Y.A.(34) ve K.A.(22) isimli şahısların söz konusu kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek şahıslar çaldıkları 30 metre kablo ile birlikte yakalandılar.Gözaltına alınan Y.A.

Kablo hırsızları jandarmaya yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde fabrikadan kablo hırsızlığı yapan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Filyos beldesinde bir fabrikadan kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan araştırmalar sonucunda Y.A.(34) ve K.A.(22) isimli şahısların söz konusu kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek şahıslar çaldıkları 30 metre kablo ile birlikte yakalandılar.
Gözaltına alınan Y.A. ve K.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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