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Kablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:13 | Son Güncelleme

KONYA'da telefon hattındaki bakır kabloları çalan  M.K.

Kablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da telefon hattındaki bakır kabloları çalan M.K. (17) ve aynı yaştaki F.O., kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilere ait üç tekerlekli motosiklette ise 45 bin liraya satmayı planladıkları 750 metre kablo ele geçirildi.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Uhud Mahallesi Akçapınar Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekiler iki kişinin telefon hattındaki bakır kabloları direklerden keserek çalmaya çalıştığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis, kablo yüklü üç tekerlekli motosikletle bölgeden uzaklaşan 2 kişiyi durdurmak istedi. 2 kişi 'Dur' ihtarına uymayıp motosikletle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheliler motosikleti terk edip, kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden M.K., polis tarafından yakalandı. Karanlıktan faydalanıp saklanan F.O. da kısa süren aramanın ardından yakalandı. Motosikletle ise 45 bin liraya satmayı planladıkları 750 metre kablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Kablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandıKablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandıKablo hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

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