HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kablo hırsızları ormanda saklanırken yakalandı

Kablo hırsızları ormanda saklanırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde, direklerin arasındaki kabloları kesen 2 şüpheli, jandarma tarafından ormanlık alanda saklanırken yakalandı.

Kablo hırsızları ormanda saklanırken yakalandı

Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde, direklerin arasındaki kabloları kesen 2 şüpheli, jandarma tarafından ormanlık alanda saklanırken yakalandı.
İlçede internet bağlantısının kesilmesinin ardından kablo hırsızlığı olayı olabileceğinden şüphelenen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keben Mahallesi'nde bir dağıtım şirketine ait 5 direk arasındaki kabloların kesilmiş olduğunu saptadı. Olayın meydana geldiği bölgede yapılan detaylı incelemenin ardından, 500 metre rulo şeklinde kablo, 1 adet demir kesme makası ve direğe dayalı vaziyette 1 merdiven ele geçirildi.
Olay yerine yakın bir yerde şüpheli bir araç tespit eden ekipler, çevrede arama faaliyeti başlattı. Yapılan arama sonucunda, ormanlık alanda saklanan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, kabloları kestiklerini ve jandarma ekiplerini görünce ormanlık alana kaçtıklarını itiraf ederken, 5 ay önce de Mut ilçe merkezinde 350 metre civarında kablo kestiklerini, bu kabloların bir kısmını yakarak bakır haline getirdikten sonra hurda bakır olarak sattıklarını söyledi. Şüphelilerin ifadesinde, kablolardan bir kısmının ise yakalanan şüphelilerden birinin evindeki samanlıkta saklı olduğu da itiraflar arasında yer aldı. Şüpheliye ait samanlıkta yapılan aramada, çalıntı kablolar ele geçirilirken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğdenin şaşırtan faydalarıİğdenin şaşırtan faydaları
PARTNERBöyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...Böyle yakalandılar! Kimseye aldırmadan...
Akıllı asistan ile 10 saniyede tasarlanan alarm sistemleriAkıllı asistan ile 10 saniyede tasarlanan alarm sistemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

İstanbul’da korkunç kaza

İstanbul’da korkunç kaza

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada!

Manisa'daki depremin ardından ilk görüntüler

Manisa'daki depremin ardından ilk görüntüler

Son dakika! Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Manisa'daki depremle ilgili uzmanlardan açıklama

Son dakika! Osman Kavala hakkında karar

Osman Kavala hakkında karar

HDP’li Batman Belediyesi’ndeki tacizci tutuklandı

HDP’li Batman Belediyesi’ndeki tacizci tutuklandı

Son dakika: Manisa'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.