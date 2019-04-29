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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de trafo kablosunu çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar ilçesi Güzelöz Mahallesi'nde devriye gezerken tarım sulamasında kullanılan su kuyusu trafosuna ait kabloları kesen 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, olay yerinde zanlıların kestiği 100 metrelik kablo ile hırsızlıkta kullanılan malzemeleri ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma kablo hırsızı tutuklama

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