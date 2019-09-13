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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede, trafolardan kablo hırsızlığı yapana şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Niğde-Adana Otoyolu 3.

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede, trafolardan kablo hırsızlığı yapana şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Niğde-Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan C.B, E.T. ve M.K’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan, M.K’nın dört ayrı suçtan arandığı öğrenildi.
Ele geçirilen çalıntı malzemelere el konuldu.

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

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