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Kablo hırsızları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Adıyaman’da telefon kablolarını keserek çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman’da telefon kablolarını keserek çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Hasancık ve Çayırlı köyünden telefon kablolarının çalınması ihbarı üzerine olay yerine gelen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Türk Telekom Müdürlüğüne ait çalınan bakır kablolar, merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında A.S. ile Ş.Ç. isimli 2 zanlı tarafından yakıldığı esnada bulundu. Burada gözaltına alınan şahısların araçlarında yapılan aramalarda demir kesme makası, demir kesme testeresi, pense gibi aletler ele geçirildi. Yakılan bakır kablolarla birlikte jandarma karakoluna götürülen her 2 şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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