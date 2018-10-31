Kablo hırsızları yakalandı

Ankara'nın Sincan İlçesi'nde, elektrik direklerinden kablo çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sincan İlçesi'nde son günlerde aydınlatma direklerinden bakır kablo çalınması olaylarının artması üzerine, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri harekete geçti.
Hırsızlık olaylarının yoğunlaştığı Plevne Mahallesi'nde çalışma yapan ekipler, şüpheliler E.R ve B.A'yı çaldıkları 12 metre elektrik kablosu ile suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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