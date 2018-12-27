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Kablo hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 16:10 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 9 bin lira değerinde kablo çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Kablo hırsızları yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 9 bin lira değerinde kablo çaldıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı. Yaşı küçük 2 şüpheli, Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edilirken sorgulaması tamamlanan diğer şüpheli E.K. (30) adliyeye sevk edildi.
Kent merkezinde bulunan bir telekomünikasyon kurumuna ait depodan 234 metre bakır kablo çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde harsızların çaldıkları kabloları at arabasıyla götürdüklerini belirlendi. Ekipler, olayın şüphelisi E.K. ile yanında bulunan 2 yaşı küçük şüpheliyi yakaladı. Yaşları küçük olan şüpheliler Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan E.K. de yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kablo hırsızları yakalandı

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