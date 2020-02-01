HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kablo hırsızları yakalandı

Kablo hırsızları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, bir aracın bagajında, satılmak için hazırlanan bakır kablolar bulunduğunu öğrenince harekete geçti. Tespit edilen araç, Zaferiye Mahallesi Hisarkapı mevkisinde durduruldu. Aracın bagajında, çalıntı olduğu belirlenen 272 kilogram bakır kablo ele geçirildi. Orhan A.(23), Ramazan A.(28) ve Muzaffer K.(24), gözaltına alındı.
Kullandıkları otomobilin kiralık olduğu ortaya çıkan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Çin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan koronavirüsü açıklamasıÇin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan koronavirüsü açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da toplu ulaşımda dikkat çeken görüntüler! Maskeyle dolaşıyorlar

İstanbul'da'da dikkat çeken görüntüler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas Lideri Heniyye'yi kabulü başladı

Beştepe'teki kritik görüşme başladı!

Çin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan koronavirüsü açıklaması

Çin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan koronavirüsü açıklaması

Güneşli havayı fırsat bilip denize girdi, son anda kurtarıldı

Güneşli havayı fırsat bilip denize girdi, son anda kurtarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo'yla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Embalo'yla bir araya geldi

Başkan Kartoğlu ve ailesi Tel Aviv'deki havalimanında 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.