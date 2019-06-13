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Kablo hırsızları yakalanmamak için fotokapanları çalmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kablo hırsızlarının tespiti için kurulan fotokapanları çalan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Trabzon'da fotokapan ve kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kablo hırsızlarının tespiti için kurulan fotokapanlardan, ormanlık alanda kablo yakıldığı ve alüminyum ile çelik tellerin birbirinden ayrıldığı tespit edildi.

Bölgedeki kontrolde fotokapanların yerinde olmadığı anlaşıldı. Araştırma sonucu fotokapanların B.K. ile K.K. tarafından çalındığı belirlendi.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan fotokapan ve kablolar, ekiplerce muhafaza altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fotokapan hırsızlığı il jandarma komutanlığı Trabzon

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