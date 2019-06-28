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Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Sakarya’da farklı zamanlarda Türk Telekom’a ait internet, telefon ve enerji nakil kabloları çalan 5 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya’da farklı zamanlarda Türk Telekom’a ait internet, telefon ve enerji nakil kabloları çalan 5 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Hırsızlar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesinde otomobilin arka tamponuna takılı 100 metre uzunluğunda Türk Telekom kablosunu bağlayarak sürüklendiği ihbarını alan jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Şahıslar jandarma ekiplerinden hava karanlığı sayesinde kaçarak izlerini kaybettirdi. Jandarma ekipleri şahısların kaçtığı otomobili incelemeye aldı. Otomobilde yapılan incelemede araç plakasının sahte olduğu ve motor/şase numaralarının silindiği ve araç üzerinde üç adet parmak izi tespit edildi. Kablo hırsızlığı olaylarının firarilerinin izini süren jandarma elde ettiği bilgiler sonrasında şahısları tespit etti. Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Timleri ile Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri firarilerin Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki ikamet ettikleri adreslerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonrasında E.A., V.D., M.Ü., B.D. ve G.D. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilere ait evde yapılan detaylı arama ve inceleme sonucunda aramalarda çok sayıda çalıntı olduğu düşünülen malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama

Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5 tutuklama
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