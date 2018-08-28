Kablo hırsızlığı çetesi çökertildi (2)

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çökertilen kablo hırsızlığı çetesinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden M.T., A.P. ve A.E. tutuklandı. Ş.B., A.M. ve M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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