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Kablo hırsızlığı çetesi çökertildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 21:50 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çökertilen kablo hırsızlığı çetesinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden M.T., A.P.

Kablo hırsızlığı çetesi çökertildi (2)

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çökertilen kablo hırsızlığı çetesinde adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden M.T., A.P. ve A.E. tutuklandı. Ş.B., A.M. ve M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kablo hırsızlığı çetesi çökertildi (2)

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