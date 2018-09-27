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Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 18:38 | Son Güncelleme

KARAMAN'da iddiaya göre kablo hırsızlığı için, 3 köyün elektriğini sağlayan trafoya giren Şirin E.

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da iddiaya göre kablo hırsızlığı için, 3 köyün elektriğini sağlayan trafoya giren Şirin E. (36), akıma kapılarak öldü. Yanında bulunan Hüseyin B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kisecik köyü yakınlarında bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. İddiaya göre, kiraladıkları hafif ticari araçla 3 köye elektrik sağlayan trafoya gelen Şirin E. ile Hüseyin B. trafonun kapı kilidini kırarak içeriye girdi. Şirin E., elektrik akımına kapıldı. Bunu gören arkadaşı Hüseyin B. yakındaki tarım işçilerine giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri trafoda elektrik akımı olması nedeniyle içeriye giremedi. Elektrik idaresi ekiplerinin akımı kesmesinin ardından trafoya giren sağlık görevlileri Şirin E.'nin öldüğünü belirledi. Trafo ve araçlarında bir miktar kablo ile demir kesme makası bulan jandarma ekipleri, Hüseyin B.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede Hüseyin B. ile Şirin E.'nin hırsızlık suçlarından sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan Hüseyin B.'nin jandarma ekiplerine, "Biz oraya yemek yemek için girdik" dediği öğrenildi. Şirin E.'nin cesedi otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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