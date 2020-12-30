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Kablo hırsızlığı olaylarından bıktılar, mahalleyi güvenlik kameraları ile donattılar

30.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli mahallesinde hırsızlık olaylarından bıkan mahalle sakinleri aralarında para toplayıp 13 ayrı noktaya kamera sistemi kurdurarak rahat bir nefes aldı.Yaklaşık 20 gün önce kurulan kamera sistemi sayesinde mahallede hırsızlık olayları dururken, mahalle sakinleri durumdan oldukça memnun.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli mahallesinde hırsızlık olaylarından bıkan mahalle sakinleri aralarında para toplayıp 13 ayrı noktaya kamera sistemi kurdurarak rahat bir nefes aldı.
Yaklaşık 20 gün önce kurulan kamera sistemi sayesinde mahallede hırsızlık olayları dururken, mahalle sakinleri durumdan oldukça memnun. Kameralar kurulmadan önce mahallede zaman zaman hırsızlıkların yaşandığını belirten Çilekli Mahalle Muhtarı Talat Yiğit, mahalle giriş çıkışları olmak üzere 13 farklı yere kurulan kameralar sayesinde her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi.
Hırsızlık olayının önüne ancak güvenlik kamera sistemiyle geçilebileceği konusunda karar aldıktan sonra hemen işe koyulduklarını belirten Yiğit, “Mahallemizde son olarak 3 ay önce Telekom’a ait 80 metre kablosu çalınmıştı. Jandarma komutanımızla konuşurken bize kamera sisteminin kurulması konusunda fikir beyan etmişlerdi. Mahallemize 13-14 noktadan girişi vardı, dolayısıyla farklı yerlerde hırsızlık olduğundan kontrol edilemiyordu. Biz de muhtar heyeti ile birlikte hırsızlık olayını önlemek için ’Ne yapabiliriz ?’ diye konuşarak değerlendirdik. Arkadaşların görüşleri doğrultusunda mahallemize kamera sistemi kurulmasına karar vererek işe başladık. Kamera sistemi kurulması yönünde 3 firmadan teklif aldık, birinde karar kılarak 13 noktaya yani mahalleye giriş ve çıkışlara kamera sistemi yerleştirdik. Şu an bitti kayıtlara başladı. Sistem bize 59 bin TL’ye mal oldu. Mahallemizde zaman zaman hırsızlık olayları yaşanıyordu genelde fındık, bakır eşya çalınıyordu. Kamera sistemi kurulalı 15-20 gün oldu, henüz hırsızlık olayı yaşanmadı. Şimdi rahatız. Cami minaremizde alıcılar var. Görüntüler 3-4 kilometre mesafeden kablosuz sistem sayesinde cami minaresindeki alıcıya geliyor oradan da altta bulunan sistem odasına yansıtılıyor” dedi.

"Kesilen kablolar yüzünden çocuklarımız uzaktan eğitim yapamaz hale gelmişti"
Mahalle sakinlerinden Ali Aygün ise hırsızlar tarafından kesilen kablolar yüzünden evde uzaktan eğitim alan çocukların zor durumda kaldıklarını ifade ederek “Kamera sisteminden memnunuz. Muhtarımıza bu konuda teşekkür ederiz. Yaklaşık 3 ay önce telefon kabloları iki defa çalındı. Dolayısıyla kablolar çalındıktan sonra çocuklarımızın uzaktan eğitim sistemi zora girmişti. Muhtarımız devreye girerek yapılan toplantılarda en sağlam güvenlik kamera sistemi olacağı konusunda görüş hakim oldu. Mahallenin giriş çıkış olduğu yerlere 13 adet kamera sistemi kuruldu. Şu an kayıtta, kurulalı yaklaşık 20 gün oldu hiçbir sıkıntımız yok. Mahallemizde daha önce sık sık hırsızlık olayları yaşanıyordu. İki ay içinde iki defa telefon kablosu çalındı. Yazın genellikle fındık, bakır kablo ve eşya çalınırdı” diye konuştu.

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