Kablo hırsızlığı operasyonu: 18 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 5 ilde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaklaşık 2 aydır, Samsun, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'da fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden kablo hırsızlığına ilişkin fiziki ve teknik çalışma yürüttü. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, 5 kentte belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu
MHP lideri Bahçeli hakkında dikkat çeken iddia! 'Haberi vardı'
Yunanistan'da din görevlileri memurluktan çıkarılacak
Yaşını duyan şaştı kaldı! Fatma Nine'nin torunu bile 76 yaşında!
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Erdoğan'a sunulan yerel seçim anket sonucundan çıkan 4 isim!
AK Parti'de nakit yasağı!
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum