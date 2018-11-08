Kablo hırsızlığı operasyonu: 18 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 5 ilde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaklaşık 2 aydır, Samsun, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'da fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden kablo hırsızlığına ilişkin fiziki ve teknik çalışma yürüttü. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, 5 kentte belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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