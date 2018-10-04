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Kablo hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde inşaatlardan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kablo hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde inşaatlardan kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Ereğli'de bulunan 12 inşaatta meydana gelen kablo ve demir hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda E.K. (42), Y.D.(32), E.V. (38), Y.Y. (45), F.K. (29) ve D.D.'yi (34) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çaldıkları kablo ve demirleri kesmeye yarayan makas bulunarak el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye giriş sırasında görüntü alan gazetecilere saldırmaya çalıştı. Polisin müdahale ettiği şüpheliler, gazetecilere tükürerek görüntü almalarına tepki gösterdi. Polis, şüphelileri güçlükle adliyeye binasına soktu.

FOTOĞRAFLI

Kablo hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildiKablo hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildi

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