Kablo hırsızlığı şüphelileri çalıntı otomobille kaza yaptı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de bir depodan bakır kablo hırsızlığı şüphelileri, çalıntı araçla kaçarken kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan şüpheliler polis tarafından yakalandı.
İddialara göre şüpheliler İ.O. (20), U.Y. (19), O.T. (18) ve E.Y. (18), Emek Mahallesi'ndeki Sanayi Çarşısı'nda bir işyerinin önüne tamir için bırakılmış olan otomobili çaldı. Daha sonra bir depodan bakır kablo çalan 4 şüpheli, bunları otomobilin bagajına koydu. Şüpheliler köprülü kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazadan yara almadan kurtulan 4 kişi olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan İ.O., U.Y., O.T. ve E.Y.'nin sorgulamalarının tamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
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