HABER

Kablo hırsızlığı şüphelileri çalıntı otomobille kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2018 13:47 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de bir depodan bakır kablo hırsızlığı şüphelileri, çalıntı araçla kaçarken kaza yaptı.

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de bir depodan bakır kablo hırsızlığı şüphelileri, çalıntı araçla kaçarken kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan şüpheliler polis tarafından yakalandı.
İddialara göre şüpheliler İ.O. (20), U.Y. (19), O.T. (18) ve E.Y. (18), Emek Mahallesi'ndeki Sanayi Çarşısı'nda bir işyerinin önüne tamir için bırakılmış olan otomobili çaldı. Daha sonra bir depodan bakır kablo çalan 4 şüpheli, bunları otomobilin bagajına koydu. Şüpheliler köprülü kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazadan yara almadan kurtulan 4 kişi olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan İ.O., U.Y., O.T. ve E.Y.'nin sorgulamalarının tamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

PARTNERÖlmenin yasak olduğu ada SvalbardÖlmenin yasak olduğu ada Svalbard
Aksaray'daki kazada eşi ölen kadın ve 2 çocuğu taburcu olduAksaray'daki kazada eşi ölen kadın ve 2 çocuğu taburcu oldu
İlgi bekleyen tarihi hamamın gönüllü bekçisiİlgi bekleyen tarihi hamamın gönüllü bekçisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.