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Kablo hırsızlığı şüphelileri polisten kaçamadı

21.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Kablo hırsızlığı şüphelileri polisten kaçamadı

Konya’nın Ereğli ilçesinde motosikletli kablo hırsızlığı şüphelileri polisten kaçamadı.Olay, Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde motosikletli kablo hırsızlığı şüphelileri polisten kaçamadı.
Olay, Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri durumlarından şüphelendikleri kişilere dur ikazında bulundu. İkaza rağmen motosiklet ile kaçan 2 şüpheli şahıs, kovalamaca esnasında bindikleri motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheliler yakalandı. B.C. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 1 adet kerpeten ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şahsın yanında olduğu tespit edilen E.G. ise ikametinde yakalandı. Motosiklette yapılan incelemede plakasının bulunmadığı, motor ve şase numarasının kazınmış vaziyette olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın avlu kısmından kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilirken, motosiklet ve kablolar polis ekipleri tarafından yediemine teslim edildi. B.C. isimli şahsın ikamet adreslerinde yapılan aramalarda Ereğli’de daha önceden meydana gelen bir hırsızlık olayında çalındığı tespit edilen 7 adet çeşitli tarım aleti ele geçirilirken, çaldığı eşyalar sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelileri B.C. ve E.G. Asayiş Büro Amirliği tarafından haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adliyeye sevk edildi.
Her iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

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