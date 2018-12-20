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Kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 19:48 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

Kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını çalarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 3 kişi, tutuklandı.
Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek, geçen 17 Aralık'ta Yağbastı Mahallesi ve Kenger Mahallesi'ne düzenlediği operasyonla, telekomünikasyon şirketine ait telefon kablolarını keserek çalmaya çalışan Ş.A.E., A.H. ve A.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ş.A.E., A.H. ve A.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

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