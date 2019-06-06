KABLO HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ TUTUKLANDI

İSTANBUL DHA

İstanbul Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve inşaat alanından fiber optik kablo çaldıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklandı. Ayrıca yaşanan kovalamaca sırasında dur ihtarına uymayan şüphelilerden 2'sinin ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği, tedavilerinin yapıldığı ve 7 şüphelinin benzer suçlardan 42 kaydının olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında firari bulunan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

