Kablo hırsızlığı yaparken yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, telefon hattındaki bakır kabloları çalan N.S. (39), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Göktepe Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsal Dokuzçam Mahallesi'nde telefon direklerindeki bakır kabloların kesilerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bugün saat 00.30 sıralarında bölgeye giden jandarma ekipleri, kablo hırsızlığı yapan N.S.'yi fark etti. Polisi görüp otomobiliyle kaçan N.S., ekiplerce kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan N.S.'nin otomobilinde yapılan aramada, 100 metre bakır kablo ve kesici aletler ele geçirildi. N.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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