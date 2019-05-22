Kablo hırsızlığına 4 gözaltı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 300 metre kabloyu çalarak hurdacıya sattığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, pazartesi günü, kırsal Osmancalı Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arsaya bırakılan bir şirkete ait 300 metre bakır kablonun yerinde olmadığını gören firma yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, bölgeye yakın yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadelerini alan ekipler, kiralama şirketine ait 45 DS 199 plakalı otomobildeki kişilerin kabloları çaldığını tespit etti. Dün sabah şüphelilerin evine yapılan operasyonda A.S. (21), F.Y. (20), Y.F. (21) ve D.F. (19), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin yaktıkları kablolardaki bakırı hurdacıya 1000 lira karşılığı sattıkları belirlendi. Ayrıca hurdacının da konuyla ilgili ifadesine başvurulup serbest bırakıldığı kaydedildi.

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