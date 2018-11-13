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Kablo hırsızlığından 13 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 21:57 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli 5 ilde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.  İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaklaşık 2 aydır, Samsun, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'da fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden kablo hırsızlığına ilişkin fiziki ve teknik çalışma yürüttü.

Kablo hırsızlığından 13 kişi tutuklandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 5 ilde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaklaşık 2 aydır, Samsun, Çorum, Eskişehir, Bursa ve Sakarya'da fabrika, iş yeri ve elektrik tesislerinden kablo hırsızlığına ilişkin fiziki ve teknik çalışma yürüttü. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, geçen hafta 5 kentte belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda, 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 5 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bıkarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi.13 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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