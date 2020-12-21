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Kablo hırsızlık şüphelileri yakalandı

21.12.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işletmeye ait depodan piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 200 kilogram ağırlığındaki bakır kablo ve 50 adet alüminyum kalıbı çalan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre olay, 19 Aralık saat 09.20 sıralarında gerçekleşti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir işletmeye ait depodan piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 200 kilogram ağırlığındaki bakır kablo ve 50 adet alüminyum kalıbı çalan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, 19 Aralık saat 09.20 sıralarında gerçekleşti. KOBİ Organize Sanayi Bölgesi 103’üncü caddede bulunan bir işletmeye ait depo içerisinden 200 kilogram ağırlığında bakır kablo ve 50 adet alüminyum kalıp çalındı. İhbar üzerine Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri (JASAT) hırsızların peşine düştü. Yapılan incelemeler sonucunda güvenlik kameralarından hırsızlık eylemini 2 kişinin gerçekleştirdiği ve ticari araç kullanıldığı belirlendi. Kullanılan aracın daha önce farklı hırsızlık olaylarında da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine JASAT ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler S.S. ve E.D.’nin yapılan tahkikat sonucunda piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan kablo ve kalıpları hurdacılara satarak elden çıkardığı anlaşıldı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar
JASAT ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler S.S. ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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