HABER

Kablo makaralarının içinden 700 paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı.

Kablo makaralarının içinden 700 paket kaçak sigara çıktı

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA) - BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Bagajdaki kablo makaralarının içinde, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilo tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Genç ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, sürücüsünün Diyarbakır'dan Bingöl'e geldiği yolcu minibüsünde arama yaptı. Aracın bagaj kısmındaki 2 kablo makarasının içine gizlenen, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilo tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alınırken, ele geçirilen sigara paketlerinin üzerinde taklit ve yanıltıcı bandrolün bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kablo makaralarının içinden 700 paket kaçak sigara çıktı

PARTNERTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladıTüm gece acı çekti, nedenini fotoğrafa bakınca anladı
Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildiBalıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
Çanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale’de 102 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.