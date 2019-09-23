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Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

 ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçiler Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) yaşamını yitirdi.

ARHAVİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçiler Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) yaşamını yitirdi. İşçilerin cansız bedenleri, 3 saatlik çalışmayla kurtarma ekiplerince yola çıkarıldı.

Olay, dün akşam, Arhavi'ye bağlı Arılı köyünde meydana geldi. Şirkete ait hidroelektrik santralinin (HES) enerji nakil hattını çeken işçilerin çalışması sırasında kayan kablo makarası, Recep Kılıç ve Orhan İnal'a çarptı. Bunun üzerine dengesini kaybeden 2 işçi, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Şantiye görevlilerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla indiği yerde yaptığı kontrolde, işçilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Kılıç ve Orhan İnal'ın cansız bedenleri, 3 saat süren çalışmanın ardından yola çıkarıldıktan sonra otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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