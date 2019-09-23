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Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ Artvin'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçilerden Recep Kılıç (39) için memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)

ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Artvin'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçilerden Recep Kılıç (39) için memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kale Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kılıç'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.
Recep Kılıç'ın, evli ve 3 çocuk babası olduğu, fındık hasadının ardından yüksek gerilim hattında çalışmak için Artvin'e gittiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)

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