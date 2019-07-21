Kablo ve su sayacı çalan hırsızlar tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kurumdan kablo ve boş binadan çok sayıda su sayacı çaldıkları iddia edilen şüpheliler tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, kentteki bir uygulama noktasında durumundan şüphe edilen otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 17 su sayacı, demir kesme makası ve boru anahtar ele geçirildi.

Araçta bulunan A.K. ve M.R.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Akkent Mahallesi'ndeki bir kuruma ait aydınlatma kabloları ile İnönü Mahallesi'nde bulunan boş binadan 17 su sayacı çaldıklarına dair güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin etrafı kontrol ettiğini, diğerinin de çaldığı malzemeleri bir çuvala koyduğunu, daha sonra ikisinin de olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

