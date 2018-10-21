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Kablolara takılan şahini itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 23:14 | Son Güncelleme

Kablolara takılan şahini itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de elektrik kablolarına takılan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alibey Mahallesi'nde bir şahinin ayaklarının elektrik kablolarına takıldığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kabloların bulunduğu yere çıkarak, şahini kurtardı.

Kuşun kurtarılmasını izleyen vatandaşlar, daha sonra şahin ile fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Silivri Şahin

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