Kablolara takılan şahini itfaiye kurtardı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de elektrik kablolarına takılan şahin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alibey Mahallesi'nde bir şahinin ayaklarının elektrik kablolarına takıldığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kabloların bulunduğu yere çıkarak, şahini kurtardı.
Kuşun kurtarılmasını izleyen vatandaşlar, daha sonra şahin ile fotoğraf çektirdi.
İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı
Almanya'dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı: Silah satışı yapılamaz
Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!
Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hakkında flaş açıklama!
Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!
Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
VW logosu hala belirsizliğini koruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum