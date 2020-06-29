Logitech'in en iyi faresi olarak piyasada bir hayli popüler olan G502 modeli, çıktığı ilk yıllardan bu yana bir çok kez isim değişikliğine gitti. Üstelik her değişim beraberinde bazı teknik ve tasarım farklarını da beraberinde getirdi.

G502'nin halihazırda piyasa da ki güncel kablolu versiyonu olan HERO modeli ile en iddialı kablosuz oyuncu farelerinden biri olan Lightspeed modeli arasında yalnızca kablo farkı mı var? Yoksa teknik bir takım değişiklikler söz konusu mu?

Her şeyden öte; Kablosuz oyuncu fareleri kablolu modellerin yerini tutabilir mi?

İşte tüm bu soruların cevabını vermek için Logitech G502 Hero ve Lightspeed modellerini yakından inceledik.