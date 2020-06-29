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Kablosuz oyuncu fareleri kablolu modellerin yerini tutabilir mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Eğer siz de biz oyuncuysanız bilirsiniz. Oyuncular yüksek performans için kablolu fareleri tercih ederler. Özellikle de FPS oyunlarında bu vazgeçilmez bir kuraldır. Farenin hızı ve iletişim kalitesi riske atılamaz. Çünkü rakibinizi alt etmek için bazen milisaniyelere ihtiyacınız olur. Fareler belki de onlarca farklı modellere sahip olmasına yıllarca bu kuralı takip etti. Kablosuz modeller genelde iş için veya en fazla strateji, rol yapma oyunları gibi yavaş oyunlar için tercih edildi.

Kablosuz oyuncu fareleri kablolu modellerin yerini tutabilir mi?

Logitech'in en iyi faresi olarak piyasada bir hayli popüler olan G502 modeli, çıktığı ilk yıllardan bu yana bir çok kez isim değişikliğine gitti. Üstelik her değişim beraberinde bazı teknik ve tasarım farklarını da beraberinde getirdi.

G502'nin halihazırda piyasa da ki güncel kablolu versiyonu olan HERO modeli ile en iddialı kablosuz oyuncu farelerinden biri olan Lightspeed modeli arasında yalnızca kablo farkı mı var? Yoksa teknik bir takım değişiklikler söz konusu mu?

Her şeyden öte; Kablosuz oyuncu fareleri kablolu modellerin yerini tutabilir mi?

İşte tüm bu soruların cevabını vermek için Logitech G502 Hero ve Lightspeed modellerini yakından inceledik.


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