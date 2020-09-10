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Kablosuz şarj ile güçlendi: Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saat tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 16:11 | Son Güncelleme

Huawei, düzenlediği etkinlik ile birlikte Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saatini görücüye çıkarttı. Huawei Watch GT 2 Pro'nun özellikleri arasında şarj yetenekleri ön plana çıkıyor. Peki Huawei Watch GT 2 Pro'nun fiyatı ne kadar?

Kablosuz şarj ile güçlendi: Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saat tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei için bugün bayağı bir yoğun geçti. İlk olarak Huawei Geliştirici Konferansı'nı düzenleyen, EMUI 11'i ve HarmonyOS 2.0'ı duyuran Huawei, şimdi ise yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei'nin duyurduğu ilk ürünü ise bir süredir sızıntılarda gözüken Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saat oldu.

HUAWEİ WATCH GT 2 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei Watch GT 2 Pro, 1,39 inç büyüklüğünde 454 x 454 piksel çözünürlüğünde yuvarlak OLED bir ekran ile geliyor. Saatin klasik ve spor olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. 4 GB dahili depolamaya ev sahipliği yapan Huawe Watch GT 2 Pro, bünyesinde GPS ve kablosuz şarj desteğini bir arada sunuyor. Zaten Watch GT 2 Pro'yu, Watch GT 2'den ayıran en önemli farklardan biri de bu. 455 mAh pil ile gelen Watch GT 2 Pro, aktarılan bilgilere göre 14 günlük bir kullanım sunabiliyor. Bluetooth 5.1 ile gelen Watch GT 2 Pro, sağlık konusunda da bazı yeteneklere sahip.

Huawei Watch GT 2 Pro

Watch GT 2 Pro, SpO2 ölçümü yapabiliyor. 100'den fazla egzersiz moduyla gelen akıllı saat, birçok rakibi gibi nabız ölçümü de gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Huawei Watch GT 2 Pro'nun 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapıda olduğunu da belirtelim.

HUAWEİ WATCH GT 2 PRO FİYATI

Huawei Watch GT 2 Pro'nun fiyatı spor modeli için 329 euro, klasik modeli için ise 349 euro olarak belirlendi. Bu fiyatların akıllı saatin Avrupa fiyatları olduğunun altını çizelim. Huawei Watch GT 2 Pro'nun Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor.

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