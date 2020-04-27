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Kablosuz şarj özellikli telefon tutacağı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Akıllı telefonlar, gündelik hayatımızın büyük bir bölümünü kapsıyor. Öyle ki, bazılarımız araçta, direksiyon başındayken de uygun vakitlerde akıllı telefonlara başvurabiliyor. Örneğin bir arama geldiğinde, telefonu ele almadan ve dikkati dağıtmadan cevaplayabilmek önemli.

Kablosuz şarj özellikli telefon tutacağı

Ya da bir navigasyon uygulamasını sağlıklı şekilde takip edebilmek için telefonun sabit bir konumda olması önemli. İşte bu gibi durumlarda, telefon tutacaklarına ihtiyaç duyuluyor. Celly’nin geliştirdiği Cell Pro Mount da işte burada devreye giriyor.
Cell Pro Mount, size pek çok farklı kullanım imkânı sunuyor. İmkânlar farklı olsa da, ortak noktanın “rahat kullanım deneyimi” olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ürünün kutusunu açtığımızda, Pro Mount’un farklı yüzeylere konumlandırılabilmesi için aksesuarları olduğunu görüyoruz.

Bu aksesuarlar sayesinde Cell Pro Mount’u direksiyonun hemen yanında yer alan havalandırma ızgarasına konumlandırabilir, konsolun üzerine sabitleyebilir ya da isterseniz cama tutturabilirsiniz. Bütün işlemleri kolaylıkla yapabiliyor ve konum değiştirmek istediğinizde de yine rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz.

Konumlandırma yaptıktan sonra tutacağın açısını da rahatlıkla ayarlama imkânınız var. Böylece size en uygun görüş açısını belirleyebilir, gerektiğinde de dokunuşlarınızla telefondaki uygulamalarınızı yönetebilirsiniz.

Cell Pro Mount’un dikkat çekici taraflarından bir tanesi ise, kablosuz şarj özelliğini de desteklemesi. Evet, bu gerçekten güzel ve size vakit kazandırabilecek bir özellik. Eğer telefonunuz kablosuz şarj desteğine sahipse, onu bu tutacağa taktığınız süre boyunca şarj olmasını da sağlayabilirsiniz. Şarj panelini telefonunuzun boyutlarına göre yukarı ya da aşağıya doğru konumlandırabildiğinizi de belirtelim.

Ve evet, merak edilen sorulardan biri de, desteklenen telefon boyutları. Üründe, avuç içinize sığabilecek boyutlarda ufak telefonlardan yaklaşık 7 inçlik boyuta kadar pek çok farklı telefon modelini konumlandırabilirsiniz. Çünkü tek düğme aracılığıyla 8 cm’lik bir genişleme söz konusu oluyor ve tutacağı telefon boyutlarınıza göre ayarlayabiliyorsunuz.

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Anahtar Kelimeler:
Kablosuz Şarj telefon tutacağı

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