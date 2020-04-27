Kablosuz şarj özellikli telefon tutacağı

Ya da bir navigasyon uygulamasını sağlıklı şekilde takip edebilmek için telefonun sabit bir konumda olması önemli. İşte bu gibi durumlarda, telefon tutacaklarına ihtiyaç duyuluyor. Celly’nin geliştirdiği Cell Pro Mount da işte burada devreye giriyor.

Cell Pro Mount, size pek çok farklı kullanım imkânı sunuyor. İmkânlar farklı olsa da, ortak noktanın “rahat kullanım deneyimi” olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ürünün kutusunu açtığımızda, Pro Mount’un farklı yüzeylere konumlandırılabilmesi için aksesuarları olduğunu görüyoruz.

Bu aksesuarlar sayesinde Cell Pro Mount’u direksiyonun hemen yanında yer alan havalandırma ızgarasına konumlandırabilir, konsolun üzerine sabitleyebilir ya da isterseniz cama tutturabilirsiniz. Bütün işlemleri kolaylıkla yapabiliyor ve konum değiştirmek istediğinizde de yine rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz.

Konumlandırma yaptıktan sonra tutacağın açısını da rahatlıkla ayarlama imkânınız var. Böylece size en uygun görüş açısını belirleyebilir, gerektiğinde de dokunuşlarınızla telefondaki uygulamalarınızı yönetebilirsiniz.