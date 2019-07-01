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Kabotaj bayramında yağlı direk yarışması ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 23:35 | Son Güncelleme

ZONGULDAK ve Düzce'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yağlı direk yarışması, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Sinan KABATEPE-Ayşenur YAMAN-EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK ve Düzce'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yağlı direk yarışması, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ereğli Belediyesi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme, yağlı direk, halat çekme kano ve kürek çekme yarışları düzenledi. 5 yıl aradan sonra düzenlenen etkinlik Bozhane mevkisinde yapıldı. Yüzme yarışları ile başlayan etkinlik diğer yarışmalarla devam etti. Etkinliğin en çok ilgi çeken yarışması ise yağlı direk yarışması oldu. Yağlanan direğin ucundaki bayrağı almaya çalışan yarışmacılar, izleyicileri güldürdü. Direk üzerindeki bir grubun suya düştüğü sırada yarışmacılardan Haydar Balık, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Haydar Balık’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilince yarışmaya devam edildi. Yaklaşık 1.5 saat süren yarışın sonunda direğin ucundaki bayrağı Birol Samat aldı. Samat aldığı bayrağı Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a teslim ederek 15 bin liralık ödülün sahibi oldu.

DÜZCE'DE DE COŞKU İÇERSİNDE KUTLANDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın törenle kutlandı. Deniz kenarında yapılan törenlerde deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılıp çeşitli yarışmalar yapıldı. Akçakoca deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı. Ardından yüzme yarışması, halat çekme, bilek güreşi, sandal yarışması ve yağlı direk yarışmalarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Törene Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve çok sayıda kişi katıldı. Yağlı direk yarışmasına katılan 20 kişi arasında Gökhan Küçük 5'inci deneyişinde bayrağı kapmayı başardı. Yarışmacılar çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

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