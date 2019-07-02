HABER

Kabristanda koyun otlatılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kabristana yakınlarını ziyaret giden vatandaşlar, koyun sürüsünün mezarlıkta otlatıldığını görünce duruma tepki gösterdi.Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tokdemir Mezarlığı’nda koyun otlatılması vatandaşların tepkisine yol açtı.

Kabristanda koyun otlatılmasına tepki

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kabristana yakınlarını ziyaret giden vatandaşlar, koyun sürüsünün mezarlıkta otlatıldığını görünce duruma tepki gösterdi.
Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tokdemir Mezarlığı’nda koyun otlatılması vatandaşların tepkisine yol açtı. Bu davranışın kabirlere saygısızlık olduğunu belirten vatandaşlar, koyun sürüsünün mezarlıkta bulunan ağaç ve çiçeklere de zarar verdiğini iddia etti.
İsminin verilmesini istemeyen bir vatandaş, "Ben haftada bir babamın kabrine gelir ve ziyaret ederim, herkes gibi kabrin başında bir ağaç diktim, birçok vatandaş da çiçek dikiyor ama maalesef bugün geldiğimizde tüm mezarlık arasında yayılan koyun sürüsü tarafından ağaç ve çiçeklere zarar verildiğini gördük. Bu kadar duyarsızlık ve ölmüşlere saygısızlık kabul edilemez. Yetkililerden bir an önce buna çözüm bulmalarını ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için tedbir almaları çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

Kabristanda koyun otlatılmasına tepki

Kabristanda koyun otlatılmasına tepki

Kabristanda koyun otlatılmasına tepki

PARTNERTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli olduTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli oldu
Türk asıllı Hollandalı siyasetçi ilk duruşmada beraat ettiTürk asıllı Hollandalı siyasetçi ilk duruşmada beraat etti
Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selamDevletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.