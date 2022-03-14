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Kabuklarını atmak yerine değerlendirin! Regl düzensizliğine karşı oldukça etkili...

14.03.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yaparken kullanılan temel malzemelerden biri olan soğanın kabuklarını atmayın. Soğan kabuklarını birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Üstelik sağlığa, bitki bakımına iyi gelen soğan kabuğu, regl düzensizliğinize bile yardımcı olabilir.

Kabuklarını atmak yerine değerlendirin! Regl düzensizliğine karşı oldukça etkili...

Her evin buzdolabında bulunan ana malzemeden biri de soğandır. Yemek yaparken ilk ihtiyaç duyulan ürünlerden olan soğanın kabukları soyulur ve çöpe atılır. Ancak çöpe atmak yerine değerlendirmeyi deneyebilirsiniz. Soğan kabuğu ile pratik bir şekilde zayıflama çayı hazırlayabilirsiniz.
Kabuklarını atmak yerine değerlendirin! Regl düzensizliğine karşı oldukça etkili...

SOĞAN KABUĞU ÇAYI TARİFİ

Soğan kabuğu çayı ile zayıflamak mümkün. Bu çay vücudunuzda detoks etkisi yaratır ve hızla zayıflamanıza yardımcı olur. Soyulan soğan kabuklarını 500 ml suyun içine atın ve kaynatın. Ardından altını kısın ve 2 dakika daha pişirin. Sonrasında içebilirsiniz.
Kabuklarını atmak yerine değerlendirin! Regl düzensizliğine karşı oldukça etkili...

BİTKİLERİ CANLANDIRIR

Soğan kabuğunu bitkileriniz için de değerlendirebilirsiniz. Bunun için soğan kabuğunu su ile kaynatın. Sonrasında suyu sprey şeklinde bir şişeye alın. Bu şekilde bitkilerinizin yapraklarına kolayca sıkabilirsiniz. Bu işlem kısa sürede sonuç verir. Haftada bir kez bunu yapmanız yeterlidir.
Kabuklarını atmak yerine değerlendirin! Regl düzensizliğine karşı oldukça etkili...

GARGARA YAPABİLİRSİNİZ

Soğan kabuğunu ağız bakımı için de kullanabilirsiniz. Ağızdaki bakterilere ve kokuya karşı oldukça etkindir. Bunun için soğan kabuğunu kaynatıp demleyin ve günde iki kez kullanın. Bunu 10 gün boyunca aralıksız tekrarlayın, 3 gün dinlenin.
Kabuklarını atmak yerine değerlendirin! Regl düzensizliğine karşı oldukça etkili...

SAÇLARINIZI RENKLENDİREBİLİRSİNİZ

Soğan kabuğu saçlar için oldukça besleyicidir. Ayrıca renk üzerinde de değişikliğe neden olur. Sarı saçlara sahipseniz soğan kabuğunu kullanarak altın kahve renk elde edebilirsiniz. Kahverengi saçlarınız varsa bununla kızıl ve bordo tonlarına sahip olabilirsiniz. Siyah saçlarınız varsa ışıltı katabilirsiniz.

Bu kürü hazırlamak ise oldukça basit. Kaynayan suya soğan kabuklarını atın ve demleyin. Sonrasında soğutun ve saçlarınızı yıkayın.

Kabuklarını atmak yerine değerlendirin! Regl düzensizliğine karşı oldukça etkili...

ASTIM KRİZİNE KARŞI ETKİLİ

Bronşit astımı için soğan kabuğu suyunu kullanabilirsiniz. Soğan kabuğu suyunu 20 gün boyunca kaynatıp için. Bu sayede astım hastalığınıza şifa bulabilirsiniz.

Bir bardak soğuk su içine soğan kabuğu ve devetabanı yaprağını ilave edin. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 5 dakika bekleyin. Yemekten 40 dakika evvel, bir çay bardağı kadar tüketin.

Kabuklarını atmak yerine değerlendirin! Regl düzensizliğine karşı oldukça etkili...

REGL SORUNUNA İYİ GELİR

Regl döneminde düzensizlik yaşayanlar, regli bittikten sonra bir bardak soğan kabuğu içebilir.

Kabuklarını atmak yerine değerlendirin! Regl düzensizliğine karşı oldukça etkili...

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